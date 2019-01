Uitgezette gans ‘Storm’ doet het niet zo goed Dier moet mogelijk terug naar vogelopvangcentrum in Merelbeke Kristof Vereecke

08 januari 2019

11u45 0 Zelzate De door de vzw Give it Back terug uitgezette gans Storm doet het momenteel niet zo goed. Mogelijk moet het dier opnieuw gevangen worden om naar het vogelopvangcentrum in Merelbeke te brengen voor verzorging.

De gans werd een aantal weken geleden door de vzw Give it Back gevangen aan de gemeentelijke visvijver nadat een alerte inwoonster melding maakte dat het dier mogelijk ziek was en verstoten werd door de andere ganzen aan de vijver. Daarop bracht Give it Back het dier naar het vogelopvangcentrum in Merelbeke. Het dier kreeg ook de naam ‘Storm’, naar de familienaam van de inwoonster die de vzw Give it Back inschakelde. Na enkele weken verzorging werd Storm begin dit jaar opnieuw uitgezet aan de vijver, maar dat is voorlopig niet zo’n succes.

Handicap

“Storm doet het momenteel niet zo goed. Hij wordt nog steeds niet aanvaard door de groep en blijft problemen hebben met zijn natte veren”, zegt Jonas Wielandt. “Wellicht heeft Storm een soort van handicap waardoor hij verstoten wordt door de anderen. Dit gedrag ziet men vaak bij dieren. Zwakke en zieke dieren worden in de steek gelaten. We volgen het verder op. Als de toestand van Storm niet beter wordt, brengen we hem terug naar het vogelopvangcentrum in Merelbeke.”