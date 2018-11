Twitteroorlog: Voka-topman roept leden op om niet samen te werken met nieuwe dieprode coalitie “Voorgestelde taxshift is goedkoop ideologisch gewauwel” Redactie

14u28 4 Zelzate Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder bij Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen (Voka), roept in een tweet zijn leden op om niet samen te werken met de nieuwe dieprode coalitie van sp.a en PVDA in Zelzate. Moerman noemt de voorgestelde taxshift binnen het nieuwe bestuursakkoord een goedkope manier om een schisma te drijven tussen het grootbedrijf en de rest van de samenleving. Bovendien vraagt hij zich luidop af of het wel opportuun is om samenwerken met een extreemlinks bestuur.

Ik zal in elk geval voorstellen aan bestuur @VOKA_OVL om elke samenwerking met nieuw gemeentebestuur #Zelzate uit te sluiten en zo van onze kant het cordon rond extremistische partijen zoals @pvdabelgie te respecteren @johncrombez @JorisVDBroucke @MeulemanBrent @geertasman Geert Moerman(@ Geert_D8) link

In een tweet roept Voka-topman Geert Moerman zijn bestuursleden ongenuanceerd op “om elke samenwerking met het nieuwe gemeentebestuur in Zelzate uit te sluiten.” In een andere tweet klinkt het: “Zelzate ligt in het bloeiende havengebied North Sea Port . Grote bedrijven zorgen voor werk voor vele KMO’s en voor het inkomen van vele inwoners, en zo ook voor de zelfstandigen. Het ‘grootbedrijf’ als zondebok zoals in jullie programma slaat echt nergens op .” Hij voegt er nog #nefastvoorZelzate aan toe.

Hallo Geert Moerman? “Ik stel mij inderdaad luidop vragen over het nieuwe bestuursakkoord in Zelzate. Ten eerste is er het extreem-linkse gedachtegoed. Ik vraag me af of een organisatie als de onze wel moet samenwerken met zo’n bestuur? Het is op zijn minst een nieuw gegeven waarover we ons moeten buigen.”

Melkkoe

“Ten tweede slaat hun nieuwe taks-shift nergens op. Het grootbedrijf is niet de melkkoe van de rest van de samenleving. Integendeel, het grootbedrijf draagt nu al zeer veel bij aan het economisch model. Heeft PVDA al eens gedacht dat een groot deel werkende inwoners bij grootbedrijven hun inkomsten verdienen en zo belasting betalen? Via massale tewerkstelling zorgen zij voor zuurstof voor de lokale economie en dragen ze bij aan de rijkdom van de gemeente. Het voorstel van de nieuwe taxshift is goedkoop ideologisch gewauwel uit de jaren stilletjes die er alleen op uit is de tegenstelling tussen het grootbedrijf en de rest van de samenleving uit te vergroten.”

PVDA gaat op twitter meteen in de tegenaanval. “Hebt u het bestuursakkoord wel gelezen?”, vraagt Tom De Meester zich af. “Belastingsverlaging voor 600 zelfstandigen en familiebedrijven, een ‘buy local’-beleid op maat van lokale ondernemers. Aan welke kant staat Voka eigenlijk?”

#Zelzate ligt in bloeiende havengebied @northseaport . Grote bedrijven zorgen voor werk voor KMO’s en voor het inkomen van vele inwoners, en zo ook voor de zelfstandigen. Het ‘grootbedrijf’ als zondebok zoals in jullie programma slaat echt nergens op. #klassenhaatbegintbijjullie https://t.co/snlucKzizn Geert Moerman(@ Geert_D8) link

Kandidaat-burgemeester Brent Meuleman (sp.a) nuanceert. “Er komt een taxshift. We willen zo zuurstof geven aan de lokale zelfstandigen. De zwaarste schouders kunnen dan inderdaad iets meer bijdragen. Bedragen noemen is evenwel nog niet aan de orde. Dat zal blijken bij de opmaak van de begroting.”

Luc Felix, directeur bij Rain Carbon en met 185 werknemers één van de grootste werkgevers uit Zelzate, reageerde gisteren al op de nieuwe taxshift. “Ik denk dat het allemaal wel zal meevallen, als ik afga op de eerdere contacten met de mensen van de plaatselijke PVDA. Kijk, een paar duizend euro meer of minder belastingen is voor een kleine zelfstandige een wereld van verschil. Maar wij kunnen dat wel verdragen, een paar duizend euro extra.”