Tweede zit voor financieel meerjarenplan 21 maart 2018

De gemeente Zelzate moet zijn financieel huiswerk overdoen. Gouverneur Jan Briers keurde de recente wijzigingen in het financieel meerjarenplan niet goed.





Daardoor moet ook de begroting opnieuw gestemd worden. Een vervelende zaak, zo moet de kanaalgemeente zich beredderen met voorlopige twaalfden en kunnen er voorlopig geen grote investeringen aangevat worden.





"Het heeft te maken met een menselijke fout waarbij 340.000 euro aan investeringen te veel werden ingeschreven", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "Dat is vervelend, maar het hoeft geen ramp te zijn. In april leggen we het aangepaste financieel meerjarenplan gewoon opnieuw voor aan de gemeenteraad. Gezien er eerder al een consensus was, verwacht ik geen problemen", besluit burgemeester Frank Bruggeman.





(KVZ)