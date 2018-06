Twee uitnodigingen voor gemeenteraad 19 juni 2018

De gemeenteraadsleden kregen twee uitnodigingen binnen voor de gemeenteraad: één van het schepencollege om in 't Klooster te vergaderen en één van gemeenteraadsvoorzitter Martin Acke (N-VA) om in de raadszaal van het gemeentehuis samen te komen.





De twee brieven zijn het voorlopige dieptepunt in een soap rond de verhuis van de gemeenteraad naar cultuurhuis 't Klooster een tweetal maanden geleden. Vorige maand besliste de meerderheid van de raadsleden om de gemeenteraad terug in het gemeentehuis te laten doorgaan omdat 't Klooster niet geschikt zou zijn. Dat is niet naar de zin van burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) die al werken liet uitvoeren om de raadszaal om te toveren tot bureelruimte. Die werken maken het volgens hem zelfs onmogelijk de raad daar te laten doorgaan. "Een kinderachtig spelletje", noemde gemeenteraadsvoorzitter Martin Acke (N-VA) het. Hij dient klacht in bij de gouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur. PVDA pakt zelfs uit met vier klachten tegen de huidige gang van zaken. Wordt vervolgd. (KVZ)