Twee laagvliegers rijden dubbele van toegelaten snelheid Jeffrey Dujardin

08 april 2019

17u55 0 Zelzate De politie van de zone Puyenbroeck heeft dit weekend snelheidscontroles uitgevoerd. Acht bestuurders zullen hun rijbewijs moeten inleveren. 425 bestuurders werden gecontroleerd, waarvan er 122 te snel reden. Goed voor 28 procent van het totaal.

Bij alle locaties was de maximumsnelheid 50 kilometer per uur. Twee laagvliegers werden gevat aan meer dan het dubbele van de toegelaten snelheid. In de Beukendreef in Moerbeke-Waas hielden 60 van de 84 bestuurders zich niet aan de toegelaten snelheid. Daar werd zelfs een laagvlieger geflitst met 109 kilometer per uur.

In Lochristi werd geflitst in de Smalle Heerweg waar 31 bestuurders te snel reden. Daar ook werd een laagvlieger geflitst met 110 kilometer per uur. In Zelzate controleerde de politie in de Denderdreve. Er werden 228 voertuigen gecontroleerd, 31 bestuurders reden er te snel. De hoogst gemeten snelheid was 87 kilometer per uur.