Twee gewonden na negeren rood licht 05 mei 2018

Op het kruispunt van de Rijkswachtlaan met de R4 in Zelzate is het gisteren rond 11.45 uur tot een aanrijding gekomen tussen twee bestelwagens en een vrachtwagen. Volgens getuigen reed een van de bestelwagens door het rood. Een bestelwagen reed van de Rijkswachtlaan de R4 op, maar kwam daar in aanrijding met een vrachtwagen die op de R4 richting Gent reed. De vrachtwagen reed door de klap tegen een tweede bestelwagen, die op zijn zij kantelde. Daarna knalde de truck op de middenberm, waar hij twee palen van verkeerslichten vernielde. De twee bestuurders van de bestelwagens raakten lichtgewond, de trucker bleef ongedeerd. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. Het verkeer dat op de R4 richting Gent wilde, werd tot rond 13.50 uur omgeleid via de brug van Zelzate. De verkeerslichten moesten hersteld worden. (WSG)