Twee dagen asfaltwerken op R4 14 mei 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer begint vandaag met asfaltwerken op de Kanaalstraat (R4) net voor het kruispunt 'De Katte' in Zelzate.





"Er komt een nieuwe toplaag in asfalt richting Zelzate-centrum", licht burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) toe. "De werken beginnen voor de ochtendspits. Het verkeer richting Zelzate beschikt twee dagen over één rijstrook. Woensdag voor de ochtendspits moet de hinder voorbij zijn." Slecht weer kan de planning wijzigen. Het verkeer op de Kanaalstraat R4 richting Gent rijdt over twee rijstroken. Het verkeer richting Zelzate beschikt tijdelijk over één rijstrook net voor het kruispunt. Tijdens de werken kan de Assenedesteenweg (N436) moeilijk bereikbaar zijn en kan het verkeer de steenweg bereiken via de Beneluxlaan en de Tweede Gidsenlaan. Info: www.wegenenver keer.be/Zelzate. (KVZ)