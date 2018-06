Twee bestuurders onder invloed tijdens grenscontroles 11 juni 2018

De politie Puyenbroeck hield vrijdagavond samen met de Nederlandse politie Zeeland West-Brabant een grensoverschrijdende controle aan de grensovergangen in Zelzate. 154 mensen en 139 voertuigen werden gecontroleerd. Twee bestuurders waren onder invloed van verdovende middelen. Ze moesten hun rijbewijs onmiddellijk afgeven. De Nederlandse politie controleerde dan weer een Belg die nog meer dan 4.000 euro aan openstaande boetes of belastingen moest vereffenen. De man kon het bedrag niet volledig betalen, waardoor zijn wagen in beslag werd genomen. Dankzij de camera met nummerplaatherkenning kon de politie nog verschillende kleinere inbreuken vaststellen. (JEW)