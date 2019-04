Tuur mag (eindelijk) zijn eigen hondenlosloopweide openen Schepen trakteert op hondenkoekjes Kristof Vereecke

17 april 2019

17u07 3 Zelzate Tuur, de bekendste hond van Zelzate en omstreken en van het evenement ‘Wandelen met Tuur’, heeft deze middag zijn eigen hondenlosloopweide geopend aan de Vredekaai.

Eigenlijk had Tuur de weide begin oktober vorig jaar al eens geopend. Door het ontbreken van een gebruikersreglement besliste de gemeenteraad echter de hondenlosloopweide al na een week te sluiten. Vorige maand werd eindelijk een nieuw reglement goedgekeurd. Woensdagmiddag tekende een tiental honden en hun baasjes present voor een tweede poging. Ook Marcel Haelman, die ooit het initiatief nam voor de hondenlosloopweide, was aanwezig met zijn bekende hond Tuur. Om het geleden leed een beetje te verzachten, trakteerde schepen van Dierenwelzijn Isabel Dellaert (sp.a) op hondenkoekjes. Iets wat Tuur en zijn vrienden wisten te appreciëren. “Het is nu aan de hondenliefhebbers om de weide in de toekomst ook te gebruiken. We gaan alvast ons best doen ze zo goed mogelijk te onderhouden”, beloofde de schepen. Een belofte die spontaan een poot verdiende van een tevreden Tuur.