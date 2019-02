Triangel tovert garage Baele om tot ‘Planeet Delta’ Jeugdtheater viert 20-jarig bestaan met eigen musical Kristof Vereecke

20 februari 2019

13u08 0 Zelzate Jeugdtheater Triangel bestaat dit jaar 20 jaar en dat vieren ze met een eigen musical. Voor de gelegenheid toveren ze garage Baele in Industriepark Rosteyne om tot ‘Planeet Delta’.

Het gaat om een volledige eigen productie, met teksten die de jongeren zelf hebben geschreven, met eigen choreografieën voor de dansjes en eigen muziek speciaal gecomponeerd door David Maes. Planeet Delta’ brengt een verhaal over wanhoop, machtsmisbruik en onrechtvaardigheid, maar ook vooral over hoop en liefde. Het 30-koppige ‘Triangelteam’ omschrijft het als volgt: “We beloven de toeschouwers een lach en een traan, een mooie enthousiaste bende om naar te kijken met live muziek en eigen geschreven nummers en een boodschap om even bij stil te staan. Hoe kan het anders dan in de wereld van vandaag!”

De première is vandaag om 15 uur. De voorstellingen van donderdag 21 en vrijdag 22 februari starten telkens om 20 uur. Op zaterdag is er een namiddagvoorstelling om 15 uur en een avondvoorstelling om 20 uur. Op zondag start de voorstelling om 15 uur. Kaarten voor kinderen tot en met 12 jaar kosten 12 euro, andere kaarten kosten 20 euro en deze zijn te verkrijgen via kaartentriangel@hotmail.com.