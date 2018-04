Traktaatweg dan toch niet afgesloten eind mei 20 april 2018

Normaal gezien zou de Tractaatweg het laatste weekend van mei afgesloten worden ter hoogte van de overgang met de R4-Oost. De NV Boskalis, de aannemer die de werken realiseert, liet nu weten de planning gewijzigd te hebben omdat de ondergrond van het betreffende wegdek nog moet uitharden. Zo zal het kruispunt van de Tractaatweg en R4 Oost pas afgesloten worden in het weekend van 15 juni. Een goede zaak voor de gemeente Zelzate. In het weekend van 25 mei staan ook grote herstellingswerken aan Zelzatebrug op de agenda. Doordat de werken samenvielen moest het ADR-vervoer in het weekend van 25 mei kilometers omrijden via Gent en het veer van Ter Donk. Die omleiding vervalt nu.





(KVZ)