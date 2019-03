Topsnowboardster Evy Poppe (15) wint nu ook World Rookie Tour Finals Kristof Vereecke

31 maart 2019

14u19 0 Zelzate Snowboardster Evy Poppe mag zich een jaar lang ‘World Rookie Tour Champion’ noemen. De wedstrijd in het Oostenrijkse Kaprun is het hoogtepunt van het snowboardseizoen en verzamelt de grootste snowboardtalenten ter wereld.

Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Engeland, Japan, Chili, de Verenigde Staten,…snowboardtalenten uit alle hoeken van de wereld verzamelden afgelopen week in Kaprun voor de finale van de World Rookie Tour. Ook de Zelzaatse belofte van het jaar Evy Poppe tekende present.

“Evy won in januari de wedstrijd in Livigno en was daardoor rechtstreeks geplaatst voor deze finale”, zegt papa Kenneth Poppe. “De omstandigheden waren zwaar, maar Evy reed een goede kwalificatie en kon zich als tweede kwalificeren voor de finale. Daarin moest ze het opnemen tegen een meisje uit Zwitserland, Engeland, Finland, Italië en Duitsland. Ze zette meteen de toon door de beste score te behalen in de eerste run. De tweede run diepte ze haar voorsprong zelfs nog uit waardoor ze zich voor het eerst tot World Rookie Tour Champion kroonde.”

Met deze nieuwe titel zet Evy Poppe haar ambities om ooit te schitteren op de Olympische Spelen nog eens in de verf. Dat ze één van de grootste snowboardtalenten van de wereld is, staat buiten kijf.