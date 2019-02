Toekomstcoalitie geeft Klein Rusland (nog) niet op “Willen behoud Klein Rusland opnieuw bespreekbaar maken” Kristof Vereecke

26 februari 2019

19u53 0 Zelzate De nieuwe toekomstcoalitie tussen PVDA en sp.a geeft de bekende volkswijk Klein Rusland nog niet op. Dat blijkt uit de begroting voor het komende jaar. Vorig jaar trok de Vlaamse regering een streep door de toekomst van de wijk.

Eind juni vorig jaar kregen de bewoners van Klein Rusland te horen dat Vlaanderen geen toekomst meer ziet in hun bijna honderd jaar oude wijk. Nog tien jaar en dan moet iedereen weg zijn volgens het voorkeursbesluit van de Vlaamse regering. “Niet leefbaar wegens te dicht bij de steeds verder oprukkende industrie van de Gentse haven”, klinkt de redenering. Vlaanderen wil 53 miljoen euro investeren om 160 nieuwe huizen te bouwen op andere locaties in hun kanaalgemeente. Uit een bevraging in de wijk blijkt dat 70 procent van de Kleine Russen echter van geen wijken wil weten. Het nieuwe bestuur hoopt nu een volledige of gedeeltelijke herwaardering van de bekende volkswijk en zijn modernistische huisjes opnieuw bespreekbaar te maken. “Daarom hebben we momenteel nog geen concrete cijfers rond de toekomst van Klein Rusland in onze begroting opgenomen”, zegt eerste schepen Geert Asman (PVDA). “We willen de provincie en Vlaanderen vragen het dossier terug te heropenen. Op basis van die gesprekken kunnen we in onze nieuwe meerjarenplan een nieuw toekomstplan voor de wijk opnemen. Het opgeven van Klein Rusland is volgens ons geen goede zaak. Maar laat ons eerst de gesprekken afwachten.”

Oppositie

De oppositie vraagt voorzichtig te zijn. “We moeten opletten dat we de beloofde 53 miljoen euro die ons door Vlaanderen beloofd werden niet dreigen mis te lopen", weet Martin Acke (N-VA). Ook ex-burgemeester Frank Bruggeman (Open VLD) zegt het dossier met argusogen op te zullen volgen.