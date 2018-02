Tips gezocht over gestolen wagen 28 februari 2018

Dieven hebben gisterenochtend een Volkswagen Jetta gestolen in Zelzate. De wagen van Kim Deceuninck stond geparkeerd in de Wachtebekestraat en stond er zeker nog om half zes 's morgens. Niet lang erna werd hij gestolen. De zilverkleurige wagen, van bouwjaar 2009, heeft de nummerplaat 1-DFL-600. Wie de wagen gezien heeft of tips heeft, kan dat melden bij de lokale politie van zone Puyenbroeck via het nummer 09/345.76.36 of via lokalepolitie.be/5416/contact.





(OSG)