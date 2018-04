Tijdelijke asverschuivingen 17 april 2018

Zelzate plaatst een tijdelijke asverschuiving op de Tunnellaan, ter hoogte van de inrit met De Keyserstraat. Zo hoopt de gemeente iets te doen aan de klachten van de omwonenden dat er veel te snel gereden wordt.Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD): " Na enkele maanden evalueren we het project samen met de bewoners". In de Denderdreve wil de gemeente een gelijkaardig project opstarten. "Maar we wachten eerst de resultaten van de Tunnellaan af", besluit burgemeester Bruggeman. (KVZ)