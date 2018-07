Tijdelijk visverbod op gemeentelijke vijver 30 juli 2018

Tot en met 4 augustus is het verboden te vissen in de gemeentelijke visvijver naast het gemeentehuis. De visvijver in het gemeentepark is nochtans een populaire pleisterplaats voor hengelaars. "Het was dan ook geen makkelijke beslissing om een tijdelijk visverbod in te voeren", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD), zelf een fervent sportvisser. "Toch is het de beste beslissing voor zowel mens als dier. We hebben heel wat inspanningen gedaan om het viswater via pompen extra te beluchten, maar door de aanhoudende droogte is het waterpeil zwaar gedaald. Ook merken we dat de vissen serieus verzwakt zijn. De kans op massale vissterfte is te groot als we niet ingrijpen."





Bruggeman hoopt wel dat het tegen 4 augustus nog eens stevig regent. Die dag staat er een grote viswedstrijd op het programma. "Elke dag controleren onze opzichters de waterkwaliteit", probeert de burgemeester de collega-vissers gerust te stellen. (KVZ)