Tiental bestelwagens gaan in vlammen op BRAND IN LOODS LANGS E34 TREFT VERHUURBEDRIJF JURGEN EECKHOUT

13 juli 2018

02u39 0 Zelzate Een zware brand heeft woensdagavond een tiental voertuigen vernield in een loods van het logistiek verhuurbedrijf Crossport aan het Kloosterbos in Wachtebeke. De schade is vooral groot voor de eigenaars van het uitgebrande materiaal, verhuurbedrijf @-Rent. Een pompier raakte lichtgewond na een ontploffing.

Rond 22.30 uur werd Joos Melis, de directeur van het loodsencomplex gelegen aan de op- en afrit van de E34 in Zelzate, verwittigd dat er brand uitgebroken was. "Ik zag de dikke zwarte rookpluim al van heel ver en vreesde het ergste", vertelt hij. "Twee jaar geleden hebben we ons hier gevestigd en met succes: onze loodsen worden bijna voortdurend voor de volle 100 procent benut." De inwoners van Wachtebeke kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden voor de giftige rookpluim. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen er heel even vlammen door het dak.





De brandweer kon verhinderen dat de vlammen zouden overslaan op de aanpalende loodsen. Na anderhalf uur was de brand geblust. Een team bleef tot 3 uur 's nachts ter plaatse indien de brand weer zou aanwakkeren.





Eén pompier lichtgewond

"Een brandweerman liep tijdens de interventie lichte verwondingen op", vertelt brandweerwoordvoerder Björn Bryon. "Hij wilde een deur openen en net op dat moment ontplofte een band. Hierdoor is hij achteruitgevlogen. Hij bezeerde zich aan zijn knie en schouder en zal twee tot drie dagen buiten strijd zijn."





Het dak van de loods van ruim 1.000 vierkante meter raakte beschadigd. "Gelukkis sloegen de vlammen niet over", gaat Joos Melis verder. "Nu heeft de brand voor ons bedrijf en voor de andere klanten geen gevolgen. We kunnen enkel vandaag (gisteren, red.) niet in ons bureau omdat de stroom is uitgevallen, maar vanaf morgen (vandaag, red.) kunnen we er weer terecht. De getroffen loods werd tijdelijk verhuurd omdat we op termijn nieuwe plannen hadden. Het dak zal wel heraangelegd moeten worden en een expert moet de stabiliteit van de loods bekijken."





Minder goed nieuws was er voor @-Rent, die de loods gebruikte om bestelwagens, kranen en tractors te stockeren. Een deel van die voertuigen zou later online geveild worden. "De rest van het materiaal keerde terug van de gebruikers en plaatsen we in de loods voor deze zomer", zegt zaakvoerder Dirk Van Tomme. "Gelukkig zijn we goed verzekerd, want de schade is aanzienlijk." Volgens Van Tomme zou de oorzaak liggen bij een kortsluiting van een motorhome, die in het midden van de loods geparkeerd stond. Een deel van het materiaal bleef gevrijwaard.





Tijdens de interventie was de op - en afrit van de E34 urenlang afgesloten.