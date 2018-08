Terug naar de fifties op Grote Markt 30 augustus 2018

De Grote Markt van Zelzate is zondag al voor de vijfde keer het decor van de Salt City Meeting, een evenement waarbij de passie voor auto's en fiftiessfeer hand in hand gaan. Er is ook plaats voor muziek. Zo is er een groot podium en zijn er optredens in de cafés rond de Grote Markt. Het evenement loopt van 11 uur tot 20.00 uur. Gratis toegang. Voor meer informatie kan je terecht op de website www.bsca.be. (KVZ)