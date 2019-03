Terranova wil voormalig baggerstort op tien jaar omvormen tot 30 hectaregrote groene long “Perfect voorbeeld van circulaire economie” Kristof Vereecke

28 maart 2019

19u07 0 Zelzate Het voormalige baggerstort van Callemansputte is binnen tien jaar omgevormd tot een dertig hectaregroot natuurgebied. Toch als het aan Terranova ligt. Het bedrijf, dat ook het zonnepanelenpark op de oude gipsberg realiseerde, stelde zijn plannen vandaag voor aan het grote publiek in het buurt- en ontmoetingscentrum van Klein Rusland.

Het baggerstort van Callemansputte ligt pal naast de tot ‘zonneberg’ omgevormde gipsberg en is een oude zandwinningsput waarin tot de jaren 2000 in opdracht van Vlaanderen verontreinigde baggerspecie uit het kanaal Gent-Terneuzen werd gedumpt. Al tien jaar wordt gezocht naar een oplossing voor wat buurtbewoners wel eens vaker een schandvlek noemen. “Het is dan ook geen gemakkelijk verhaal”, zeggen Ivo Pallemans en Tom Maes van Terranova. “Toch zijn we er met ons project in geslaagd een meerwaarde te creëren voor het gebied. Zo willen we er een 30 hectaregroot natuurgebied aanleggen met een variatie van natte natuur, grasland en bos. Daarnaast gaan we ook wandelpaden en kijkhutten aanleggen voor omwonenden en natuurliefhebbers.”

Samenspraak

De ontwikkeling van het nieuwe natuurgebied zal in nauwe samenspraak gebeuren met de gemeenten Zelzate en Evergem en Natuurpunt. De vergunning werd ondertussen aangevraagd om het oude baggerstort conform de regels af te dekken. Binnen tien jaar hoopt Terranova de nieuwe groene long op te leveren. “Wij noemen de plannen graag de kers op onze taart”, zeggen Pallemans en Maes. “Tien jaar geleden zijn we hier toegekomen. Vandaag is de voormalige gipsberg omgevormd tot één van de grootste aaneengesloten zonnepanelenparken van de Benelux. De witte niet-afgedekte gipsberg maakte plaats voor een groen energielandschap met grazende schapen. Binnen nog eens tien jaar hopen we Zelzate en Evergem een volledig nieuwe groene site terug te geven.”

Grondverzet

De vraag rijst waarom Terranova zoveel inspanningen doet voor een groene toekomst voor de vroegere schandvlek van de regio. Het antwoord is grondverzet. “Ons bedrijf is gespecialiseerd in het zuiveren van verontreinigde grond. Alleen is het niet altijd makkelijk om de gezuiverde grond nadien ook ergens weg te krijgen. Hier tussen Zelzate en Rieme hebben we de ideale site gevonden. Bovendien hebben we de ervaring met de Zonneberg. Mochten wij dit project niet aanpakken, zat Vlaanderen met de kosten. Dit is echt een win-win voor iedereen en een perfect voorbeeld van de zogenaamde circulaire economie.”

Bedrijventerrein

Naast de Zonneberg en het voormalige baggerstort, saneerde Terranova ook de bijna 50 hectare aan fabrieksterreinen lans de Kuhlmankaai. “De eerste bedrijven hebben er momenteel een vergunning aangevraagd. Zo zorgen we niet alleen voor de fauna en flora maar ook voor de plaatselijke economie”, klinkt het bij Terranova.