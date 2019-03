Terranova organiseert infomarkt rond groene toekomst baggerstort Callemansputte 30 hectare groot natuurgebied in koppelgebied tussen Zelzate en Rieme Kristof Vereecke

26 maart 2019

09u37 0 Zelzate Terranova, de groep rond nv Jan De Nul, Dredging International, nv Envisan en nv Deme, koestert plannen om het oude gipsstort van Callemansputte om te vormen tot een 30 hectare groot natuurgebied. Om de plannen toe te lichten organiseert Terranova komende donderdag 28 maart een infomarkt in het buurtcentrum van Klein Rusland.

De plannen leven alle een tijdje. Voormalig schepen van Milieu Marleen Maenhout (Open VLD) lichtte het dossier al eens toe tijdens de gemeenteraad. “Het is de bedoeling van Terranova om het vervuilde gipsstort terug te geven aan de inwoners van Zelzate en Rieme”, weet Maenhout. “De plannen werden samen ontwikkeld met Natuurpunt en de Zelzaatse milieuconsulent Jan Feryn en behelzen de aanleg van vijvers, vegetatie, kijkhutten en wandelpaden.” Komende donderdag kunnen omwonenden kennismaken met het project. Terranova organiseert in samenspraak met de gemeenten Zelzate en Evergem een infomarkt in het buurt- en ontmoetingscentrum van Klein Rusland in de Zelzaatse Schoolstraat. Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen de informarkt vrij bezoeken van 14 tot 20 uur en kunnen hun vragen over het project aan de medewerkers van Terranova stellen.

Nog veel werk

De omvorming van het vroegere gipsstort tot natuurgebied zal wel nog wel wat voeten in de aarde hebben. Zo dient nog heel wat werk verzet te worden vooraleer de site van Callemansputte, die tot 2002 dienstdeed als stortplaats voor de relatief giftige baggerspecie uit het kanaal Gent-Terneuzen, natuurgebied kan worden. Zo dient eerst het gipsstort nog volledig gesaneerd te worden en later afgedekt. Een procedé dat Terranova ook succesvol toepaste bij de aanleg van het zonnepanelenpark op de 30-metershoge Zonneberg die al bijna 100-jaar boven Zelzate uittorent. Ook die berg was het resultaat van het jarenlang storten van baggerspecie uit het kanaal Gent-Terneuzen en werd ondertussen succesvol omgetoverd tot het grootste zonnepanelenpark van de Benelux. Bedoeling is om van de twee in de toekomst dan ook één site te maken.

Oude Kuhlmansite

Terranova heeft sowieso grote plannen met het gebied. Zo is het ook eigenaar van de oude oude Kuhlmann-site aan de andere kant van de berg. De 45 hectare industriegebied zijn bijna klaar om geëxploiteerd te worden. Een grote transportfirma zou haar oog laten vallen hebben op het meest zuidelijke stuk van 6 hectare, de rest wordt overgedragen aan havenbedrijf North Sea Port.

