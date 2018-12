Terranova heeft plannen om giftig gipsstort om te toveren tot 30 hectare bos- en natuurgebied Ook rest van bedrijventerrein langs kanaal bijna klaar voor exploitatie Kristof Vereecke

19 december 2018

06u41 0 Zelzate Het voormalige gipsstort van Callemansputte wordt in de nabije toekomst omgetoverd tot 30 hectare bos- en natuurgebied. Dat maakte schepen van Ruimtelijke Ordening Marleen Maenhout (VLD-SD) bekend.

Terranova, de groep rond nv Jan De Nul, Dredging International, nv Envisan en nv Deme, heeft plannen om het oude gipsstort van Callemansputte aan te kopen en om te vormen tot een 30 hectare groot natuurgebied. De plannen werden samen ontwikkeld met Natuurpunt en de Zelzaatse milieuconsulent Jan Feryn en behelzen de aanleg van vijvers, vegetatie, kijkhutten en wandelpaden. “Het is echt de bedoeling van Terranova om het vervuilde gipsstort terug te geven aan de inwoners van Zelzate en Rieme”, zegt Marleen Maenhout. Toch is het zover nog niet. “We zitten nog in een studiefase. Begin 2019 willen we definitieve knoop doorhakken”, zegt Bartel De Clerck van Terrranova.

Er dient dan ook nog heel wat werk verzet te worden vooraleer de site van Callemansputte, die tot 2002 dienst deed als stortplaats voor de relatief giftige baggerspecie uit het kanaal Gent-Terneuzen, natuurgebied kan worden. Zo dient eerst het gipsstort nog volledig gesaneerd te worden en later afgedekt. Een procedé dat Terranova ook succesvol toepaste bij de aanleg van het zonnepanelenpark op de 30-metershoge Zonneberg die al bijna 100-jaar boven Zelzate uittorent. Ook die berg was het resultaat van het jarenlang storten van baggerspecie uit het kanaal Gent-Terneuzen en werd ondertussen succesvol omgetoverd tot het grootste zonnepanelenpark van de Benelux. Bedoeling is om van de twee in de toekomst dan ook één site te maken.

Terranova heeft sowieso grote plannen met het gebied. Zo is het ook eigenaar van de oude oude Kuhlmann-site aan de andere kant van de berg. De 45 hectare industriegebied zijn bijna klaar om geëxploiteerd te worden. Een grote transportfirma heeft haar oog laten vallen op het meest zuidelijke stuk van 6 hectare, de rest wordt overgedragen aan havenbedrijf North Sea Port.