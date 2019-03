Terneuzen verzet zich niet tegen windturbines op grens Canisvliet “Project voldoet volledig aan alle normen” Kristof Vereecke

07 maart 2019

08u48 0 Zelzate De gemeente Terneuzen verzet zich niet tegen de bouw van twee windturbines vlakbij natuurgebied Canisvliet, vlakbij de grens met Zelzate.

De gemeente Zelzate zette eerder het licht op groen voor het project van Jan De Nul en energiebedrijf EDF Luminus. In Terneuzen beweerden ze niet op de hoogte te zijn van de plannen. “Nochtans verwacht je wel zoiets van een goede buur”, zegt wethouder Frank Van Hulle in de Nederlandse pers. Ex-burgemeester Frank Bruggeman (Open VLD) beweert bij hoog en laag dat er wel degelijk overleg geweest is. Terneuzen gaat zich evenwel niet verzetten. “We hebben ondertussen overleg gehad met de nieuwe toekomstcoalitie en we gaan niet in beroep. Het project voldoet volledig aan de normen van geluid e slagschaduw. Bezwaar indienen zou vechten tegen de bierkaai zijn. Bovendien hou ik er niet van dat gemeenten elkaar met procedures bestoken”, aldus Van Hulle.

De windturbines produceren elk 4,5 megaWatt en zullen een tiphoogte hebben van maximaal tweehonderd meter. Ze zouden geen hinder veroorzaken voor de fauna en flora in het nabijgelegen natuurgebied Canisvliet.