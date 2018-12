Tanktoerisme floreert aan beide kanten van de grens Belgen blijven massaal goedkopere diesel inslaan in Sas-van-Gent Kristof Vereecke

12 december 2018

14u42 0 Zelzate Wie tegenwoordig diesel wil tanken in het bekende Total-tankstation langs het kanaal Gent-Terneuzen in Sas-van-Gent mag zich aan een stevige wachtrij verwachten. Opmerkelijk, wie er vroeger ging tanken stond er vaak moeder ziel alleen.

Dat heeft alles te maken met de goedkopere dieselprijzen in Nederland. Sinds de accijnzen op diesel gestegen zijn is het een stuk voordeliger voor Belgen om in Nederland te tanken. In Nederland betaal je vandaag 1,27 euro voor een litertje diesel aan de pomp, bij ons lopen de prijzen al snel op tot 1,39 euro per liter. Wie in Zelzate woont, rijdt dan ook graag een kilometertje rond voor een tankbeurt. “Waarom zou je het niet doen?”, vraagt Daniël Bouva, die al weken komt tanken in Sas-van-Gent, zich luidop af. “Het is goedkoper en dit tankstation is voor ons zelfs dichter dan de tankstations in het centrum van Zelzate.”

Twee richtingen

Maar het ‘tanktoerisme’ werkt in twee richtingen. Wie een kilometer verder gaat tanken bij Q8 of Gabriëls in het centrum van Zelzate komt enkel Nederlanders tegen aan de pomp. Bij ons is de benzine een stuk goedkoper dan in Nederland. Voor een liter Euro 95 betaal je bij ons vandaag 1,39 euro per liter, bij Total in Sas van Gent betaal je 1,53 euro per liter. “Daarvoor maak je al eens graag een ommetje bij de buren”, klinkt het met een Nederlands accent aan de Zelzaatse pomp.

En zo blijft het tanktoerisme hoogdagen beleven in en rond Zelzate. Ondertussen proberen de Zelzaatse handelaars hun graantje mee te pikken door de Nederlanders naar hun winkels te lokken. Bij Albert Heyn stikt het dan weer van de Belgen op zoek naar goedkope ‘pepernoten’ nu de Sint weer naar huis is. Het beste van twee werelden combineren heet zoiets.