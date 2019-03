Studenten bezoeken Axelse zweefvliegclub “Na de Paasvakantie ons eigen zweefvliegtuig ontwerpen” Kristof Vereecke

29 maart 2019

14u18 0 Zelzate De eerstejaars van de opleiding STEM van Sint-Laurens Secundair Onderwijs Zelzate en Wachtebeke trokken deze week naar de zweefvliegclub van Axel. Daar konden ze zien hoe een zweefvliegtuig in elkaar steekt. Bedoeling is dat ze na de examens hun eigen exemplaar ontwerpen.

STEM staat voor Science Technology Engineering and Mathematics. “Een zweefvliegtuig bouwen past dus perfect binnen het studiegebied van deze richting”, zegt Ruben Beke, leerkracht bij Sint-Laurens. Instructeurs Dirk en Etienne maakten de leerlingen met veel enthousiasme wegwijs in de wereld van het zweefvliegen. De vliegtuigen stonden binnen ontmanteld zodat de STEM’ers een prima zicht kregen op de instrumenten, de samenstelling van de gestroomlijnde romp, de lange vleugels met de roeren en kleppen,.... Ook bij de lier, waarmee het zweefvliegtuig in de lucht wordt getrokken, namen ze een kijkje. Na de Paasvakantie is het aan de leerlingen zelf om aan de slag te gaan. “Best spannend allemaal”, gaven de leerlingen toe. Toch regende het al ideeën. Wie het beste zweefvliegtuig ontwerpt wint een echte vlucht bij de Axelse zweefvliegtuigclub. Je zou voor minder je best doen.