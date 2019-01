Strooitroepen klaar voor winterprik “Laat de winter maar komen” Kristof Vereecke

19 januari 2019

14u51 0 Zelzate We beleven een ijskoud weekend, voor dinsdag voorspellen sommige bronnen zelfs een laagje sneeuw. Meteen een eerste test voor de strooitroepen van de nieuwe bestuursploeg.

“Laat de winter maar komen. Onze diensten zijn voorbereid”, reageert burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Gisterenochtend hebben we al eens samengezeten met de schepenen Asman (technische dienst) en Van Waesberghe (mobiliteit) om de situatie te bekijken. Er worden enkele vriesnachten op rij voorspeld, daarom hebben we een strooiplan uitgewerkt. Onze diensten zullen de komende dagen dagelijks de belangrijkste wegen berijdbaar houden door te strooien, ook prioritaire fietspaden worden gestrooid. Er is genoeg strooizout op voorraad. Als er sneeuw valt zullen we de klok rond werken om onze wegen veilig te houden. We vragen onze inwoners wel waar mogelijk hun steentje bij te dragen door hun stoep sneeuw en/of ijzelvrij te houden.”

Gratis strooizout

De nieuwe bestuursploeg kondigde in zijn bestuursakkoord ook aan gratis strooizout te willen voorzien voor alle Zelzatenaren. “Dat blijft onze intentie. De reden waarom dit nu nog niet kan aangeboden worden, is omdat er geen budget werd goedgekeurd door de vorige bestuursploeg. We zitten nu dus in een vacuüm en kunnen deze dienstverlening nog niet opstarten”, besluit Meuleman.