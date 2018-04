Strijd voor de eer (en beetje voor het geld) ALLE STEUN WELKOM VOOR KVV EN SILABA OP SPORTIEVE HOOGDAG KRISTOF VEREECKE

14 april 2018

02u51 0 Zelzate Zelzate beleeft sportieve hoogdagen. Morgen kunnen zowel de voetballers van KVV als de basketballers van Silaba de deur naar de nationale reeksen openbeuken. Daar waar bij de basketballers enkel de sportieve eer lijkt te tellen, is voor de voetballers een titel ook big business.

Sport leeft in Zelzate. Zowel de voetballers van KVV Zelzate als de basketballers van Silaba kunnen morgen voor het eerst in hun clubgeschiedenis doordringen tot de nationale reeksen. De hele gemeente leeft mee. Beide clubs doen er alles aan om zondag zoveel mogelijk supporters naar hun wedstrijd te krijgen.





Voor de basketballers telt zondag enkel de sportieve eer. "Bij ons krijgen de spelers niks betaald. Het feit dat we play-offs kunnen spelen is een basketdroom die uitkomt", zegt Silaba-voorzitter Caroline Van Laere. Dat ligt bij KVV even anders, de promotie is zowel sportief als financieel een must. Het is geen geheim dat er in het provinciale voetbal heel wat geld omgaat. "Toch zijn onze spelers vooral met het sportieve bezig", zegt KVV-voorzitter Stefan Luca, die al weken aftelt naar zondag. "Dit is zo'n goede groep. Soms zie je wel eens dat spelers liever in eerste provinciale blijven omdat ze dan meer winstpremies kunnen opstrijken, maar in deze groep is de sportieve honger zeer groot."





Voetbalfusie

Over het geheim achter het succes van beide clubs zijn beide voorzitters het roerend eens. "Hard werken." Al ziet KVV-voorzitter Stefan Luca nog een reden. "De fusie tussen SLV en FC Zelzate tien jaar geleden. Daardoor hebben we een grotere sponsormarkt gekregen. We hebben in het begin wat groeipijnen gekend, maar vandaag staat er een solide geheel en is er een gezonde financiële basis. Deze club is klaar voor de nationale reeksen."





Of het zover komt weten we zondag rond 17 uur. Op dat moment beginnen de basketballers aan hun play-offfinale. "Het leeft enorm binnen de club", zegt Stefan Luca. "We hebben zondag alle ex-spelers van FC en SLV uitgenodigd om onze spelers een extra hart onder de riem te steken. Als het lukt, gaan we een stevig feestje bouwen." Ook de basketballers hopen op veel steun. "De Eurohal moet vol zitten. Omdat beide wedstrijden op elkaar aansluiten, kunnen Zelzatenaren zondag eerst voor de voetballers en dan voor ons komen supporteren. Dat moet een unicum zijn."





Afspraak zondag om 15 uur voor de wedstrijd van KVV tegen Drongen op het voetbalcomplex in de Patronagestraat. De wedstrijd van Silaba tegen Temse in de Eurohal start om 17 uur. Bij winst van beide Zelzaatse ploegen, maakt Zelzate zich op voor een lange feestnacht.