Steven De Vuyst trekt Kamerlijst in Oost-Vlaanderen “Het gaat ontzettend snel” Kristof Vereecke

26 januari 2019

18u01 0 Zelzate Het gaat snel voor Steven De Vuyst (PVDA). De 31-jarige parlementsmedewerker van Raoul Hedebouw legde op 17 januari nog maar de eed af als schepen in Zelzate. Daar is hij al een grote week bevoegd voor jeugd, wonen, milieu, klimaat, feestelijkheden, ontwikkelingssamenwerking en diversiteit. Dit weekend raakte bekend dat De Vuyst ook de Oost-Vlaamse Kamerlijst gaat trekken voor PVDA.

Steven De Vuyst is hot. PVDA ziet in hem één van de gezichten van een jong, links en progressief Vlaanderen. De partij schuift de kabinetsmedewerker van Raoul Hedebouw naar voor als lijsttrekker voor de Kamerlijst in Oost-Vlaanderen. Hij moet het opnemen tegen nationale kopstukken als Anneleen Van Bossuyt (N-VA), Pieter De Crem (CD&V), Alexander De Croo (Open VLD) en Joris Vandenbroucke (SP.A).

Batman en Robin

Hallo Steven? “Zot é. Het gaat het laatste anderhalf jaar ontzettend snel.” Toch ziet De Vuyst het lijsttrekkersschap volledig zitten. “Tom De Meester blijft onze kopman in Oost-Vlaanderen. Ik word zijn running mate. Batman moet zijn Robin hebben.”

Zelzate

De Vuyst dankt het lijsttrekkersschap volgens zichzelf aan zijn schepenambt in Zelzate. “Onze gemeente heeft het meest linkse programma van het land. In Zelzate bewijzen we dat een warm sociaal alternatief kan. De thema’s die we in Zelzate aansnijden leven in gans Vlaanderen. We willen een groene en betaalbare toekomst voor iedereen. Als ons verhaal in Zelzate aanslaat, kan dat ook in de rest van Vlaanderen.”

Meetjesland

De Vuyst heeft wel nog wat werk voor de boeg. “Vandaag begint mijn campagne. Ik besef dat het verhaal dat we met PVDA schrijven vooralsnog een stedelijk verhaal is. Maar ook in bijvoorbeeld het Meetjesland hebben we een verhaal te schrijven. We hebben al een afdeling in Eeklo, in Assenede,…. Het zal aan mij zijn om een groter hinterland te bereiken. Mijn focus zal de komende weken sowieso op Zelzate liggen. Werk genoeg op de plank”

Leonard Cohen zong: “First we take Manhattan, than we take Berlin”

In Steven De Vuyst in zijn geval klinkt dat: “Eerst de Grote Markt, dan het Natieplein”