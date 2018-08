Steefe Speeke maakt (her)intrede Safarkensmarkt 07 augustus 2018

02u41 0

Komende zondag tijdens de jaarlijkse Safarkensmarkt kunnen de inwoners van Wachtebeke kennismaken met een oude bekende. Zo maakt de 40-jaar oude reuzin Steefe Speeke haar herintrede.





Steefe Speeke was als reuzin jarenlang een vaste waarde tijdens carnaval, Warandewijkkermis en de Safarkensmarkt. Door de tand des tijds verdween ze echter uit het straatbeeld.





Voor heel wat nieuwe Wachtebekenaren is ze dus een nobele onbekende. Daar wil het Safarkensmarktcomité, de heren en dames achter de bekende hobby- en ambachtenmarkt, nu verandering in brengen. Zo zal Steefe ook te zien zijn tijdens de markt.





"Het verhaal achter de reuzin is echt typisch Wachtebeekse volkshistorie", zegt schepen van Feestelijkheden Evie Wuytack (Open VLD).





Plastuit

"Steefe heette begin 20ste eeuw Stefanie en was een bekende petroleumverkoopster in onze gemeente. Al was het niet daardoor dat ze bekend raakte. Zo droeg ze onder haar rok steevast een snelplasser, de voorganger van de plastuit. Iets wat haar in Wachtebeke eeuwige roem opleverde."





De Safarkensmarkt start komende zondag om 10 uur op het Jules Persynplein en duurt tot in de vroege uurtjes. Naast hobby- en ambachten hebben ook alle Wachtebeekse verenigingen er een standje. (KVZ)