Stap dichter bij veiligheidscamera's 27 februari 2018

De kans dat er binnenkort veiligheidscamera's komen in Zelzate is opnieuw een pak groter worden. "Het college keurde daaromtrent een plan goed", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD), zelf al jaren een groot voorstander. Twee jaar geleden deed hij al eens een voorstel om camera's te plaatsen op de Grote Markt, het bussenplein en het Groenplein. Na de roofmoord op een winkeluitbaatster eind vorig jaar klonk die roep nog harder. "Het plan is wel nog niet definitief. Zo dient het eerst nog afgetoetst te worden door een speciale veiligheidsvergadering op 12 maart. Ik maak mij sterk om het plan definitief goed te kunnen keuren op de gemeenteraad van 22 maart." (KVZ)