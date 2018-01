Sonny Slock takelt man zwaar toe op oudejaarsnacht 02u42 0

Oud-leider van de Colruytbende Sonny Slock is op oudejaarsnacht opgepakt door de politie nadat bij hem opnieuw de stoppen zijn doorgeslagen. Aan het busplein voor café Napoleon in Zelzate kreeg hij het aan de stok met een man. "Ze hadden een woordenwisseling, waarop hij het slachtoffer hardhandig heeft toegetakeld", klinkt het bij de politie. "De verdachte werd opgepakt en is gearresteerd. Het slachtoffer moest voor verzorging naar het ziekenhuis." De man liep verschillende breuken op en moest geopereerd worden en plastische chirurgie ondergaan.





Het was al een tijdje stil rond Slock na talloze veroordelingen voor geweld in het verleden. Hiervoor kreeg hij, alle straffen bij elkaar gerekend, al ruim vier jaar cel. Hij zal zich dus opnieuw voor de correctionele rechter moeten verantwoorden. (JEW/KVZ)