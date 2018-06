Sonny Slock riskeert opnieuw twee jaar cel ZELZATENAAR TAKELT MAN HEVIG TOE TIJDENS PENITENTIAIR VERLOF JURGEN EECKHOUT

02 juni 2018

02u40 0 Zelzate Sonny Slock (28), de voormalige leider van de beruchte Colruytbende, riskeert opnieuw twee jaar cel nadat hij tijdens zijn penitentiair verlof de neus van een jongen volledig kapot had geslagen. "Er is niemand dood mevrouw de rechter", sloeg hij gisteren iedereen met verstomming.

Zelzatenaar Sonny Slock moet na verschillende veroordelingen voor onder meer een gewapende overval, een steekpartij, ontelbare vechtpartijen en het vernielen van een combi nog zeker tot 2021 in de gevangenis zitten. De man is alles behalve een doetje, ook al probeerde hij in 2011 in de tv-show 'Goedele op dinsdag' nog anders over te komen bij het grote publiek door zijn tranen de vrije loop te laten gaan.





Op 1 januari van dit jaar kreeg hij uitgaanspermissie van de gevangenisdirectie. Daar waren een aantal voorwaarden aan verbonden, zoals geen alcohol drinken. Toch ging het grandioos mis. Slock moeide zich met een vechtpartij tussen twee groepjes. Hij stapte af op een hevig bloedende jongen die net een klap op zijn hoofd had gekregen en vond er niks beters op dan hem vreselijk toe te takelen. "Het was puur zinloos geweld, echt crapuleus", aldus het Openbaar Ministerie. "Hij verklaarde dat hij niet wist wat doen en wilde helpen. Is dat nu helpen? Hij is op penitentiair verlof en weet dat hij niks meer mag doen."





Reukzin kwijt

Het slachtoffer verloor onder meer voor een groot deel zijn reukzin. "Hij heeft een litteken van negen centimeter in het aangezicht. Er is volgens de aangestelde deskundige zeker esthetische schade." Daarom worden de feiten geherkwalificeerd van opzettelijke slagen en verwondingen naar verminking en riskeert Slock de minimumstraf van twee jaar cel en 1.600 euro boete. "Al heeft hij wel een residentiële begeleiding nodig voor zijn agressie - en alcoholprobleem." Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel en wil vooral dat Slock geholpen wordt.





Rechter Blomme richtte zich tot slot tot de beruchte agressieveling. Ze begreep dan ook niet wat hem bezielde. "Je zat in de gevangenis en krijgt de mogelijkheid om even weg te gaan. Waarom moet de maatschappij investeren in mensen zoals u? Je was stomdronken, terwijl je niet mocht drinken. Waarom moest u zich moeien met die jonge kerels? U verklaarde dat u iedereen wilde pakken, dat de stoppen doorsloegen omdat hij aan het bloeden was. Bent u dan een stier? U ging in crisis en moest erop slaan... Waarom leert u niks?" Slock werd er maar heel stil van. "Ik heb spijt. Ik wilde ze uit elkaar trekken omdat er iemand bij stond die ik kende. Eerst had ik ook effectief niks gedaan, maar ze zijn teruggekeerd. Uiteindelijk is er niemand dood hé." Op 22 juni kent hij zijn straf.