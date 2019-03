Snowboardster Evy Poppe (14) blijft internationaal scoren Zelzaatse schrijft Austrian en German Masters op haar naam Kristof Vereecke

20u15 0 Zelzate Evy Poppe blijft de wereld verbazen met haar snowboardskills, zo haalde ze net opnieuw de gouden plak binnen op de prestigieuze Austrian en German Masters.

De wedstrijd maakt deel uit van de Europa Cup en lokt de grootste snowboardtalenten uit de wereld. Toch was het opnieuw de 14-jarige Zelzaatse die op het einde op het hoogste schavotje stond. “Zo blij met deze eerste plaats”, postte ze zonet op haar persoonlijke Facebookpagina.

Winterolympiër

Evy Poppe wordt door Topsport Vlaanderen nu al naar voor geschoven als de leading lady van de Belgische wintersport. “De nieuwe Seppe Smits? Evy heeft zeker de kwaliteiten om even hoog te mikken”, klonk het eind vorig jaar nog in deze krant. Ondertussen mag Zelzate blijven dromen van zijn eigen winterolympiër. Op de Spelen van Beijing in 2022 moet Evy Poppe zich een eerste keer kunnen tonen.