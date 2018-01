Slachtoffer (75) zag tankwagen niet 02u38 0

De vrouw die donderdag omstreeks 20 uur het leven liet op de N474 in Zelzate is de 75-jarige Julia D. uit Zelzate. "Het gaat om een inwoonster uit Zelzate-West" zegt burgemeester Frank Bruggeman. Intussen is ook bekend hoe het ongeval kon gebeuren. Een defecte wagen stond half op het fietspad en half op de rijbaan in de richting van Gent, tussen de brug van Zelzate en de afslag naar Klein-Rusland. Een tankwagen stopte om hulp te bieden aan de gestrande chauffeur, en zette zijn vier richtingaanwijzers op om het gevaar aan te duiden. Het slachtoffer zag de stilstaande tankwagen niet en belandde met haar groene Honda Civic onder de vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Ze overleed ter plaatse. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld en heeft de wagen in beslag laten nemen. De familie wenstte niet te reageren. (DJG)