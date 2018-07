Sint-Stevenstraat buigt zich over verkeersafwikkeling 28 juli 2018

02u29 0

Meer dan 100 inwoners uit de omgeving rond de Sint-Stevenstraat hebben hun mening gegeven over hoe zij de verkeersafwikkeling in hun buurt het liefst zien.





Daarbij lijkt de voorkeur van de meerderheid uit te gaan naar een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg van de Karnemelkpolder richting R4-Oost. Daarvoor zouden dan wel de nodige onteigeningen moeten gebeuren. "Er is nog geen beslissing", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "We gaan aan de slag met alle meningen. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld of we bij eventuele onteigeningen de huizen niet kunnen sparen door gewoon een deel van de mensen hun tuin te onteigenen. We gaan ook het alternatief van een ontsluitingsweg via de Stekkerweg nog onderzoeken. Een nieuw aan te leggen parallelle weg lijkt definitief van de baan. Ook de piste om een weg aan te leggen door het natuurgebied van de Canisvliet kan op weinig bijval rekenen", zegt Bruggeman. Waar iedereen het wel over eens lijkt, is dat niemand in de Sint-Stevenstraat zit te wachten op nog meer verkeer. Daarnaast is de buurt ook het zwerfvuil van mensen die naar het recyclagepark rijden grondig beu. "We doen aan iedereen die naar het recyclagepark komt een oproep om hun aanhangwagen goed af te dekken. Niemand heeft graag rondslingerend zwerfvuil in zijn straat", besluit Bruggeman. (KVZ)