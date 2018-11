Sint meert op 1 december aan in jachthaven “Zelzaatse kinderen verdienen mijn extra aandacht” Redactie

19 november 2018

13u17 1 Zelzate De sint en zijn pieten komen zaterdag 1 december naar Zelzate. Dat liet de goedheiligman afgelopen zaterdag zelf weten vlak na zijn aankomst in Antwerpen.

“Ik had ook afgelopen zaterdag voet aan wal kunnen zetten in Zelzate”, zegt s sinterklaas. “Ik moest dezelfde dag toch nog in Gent en Terneuzen zijn. Zelzate ligt er middenin. Maar dan zou ik me te veel moeten haasten hebben. Ook verdienen de kinderen van Zelzate dit jaar mijn extra aandacht. Daarom heb ik samen met mijn pieten besloten om zaterdag 1 december aan te meren in Zelzate.”

Het gemeentelijk feestcomité staat traditioneel in voor de goede ontvangst. De sint wordt rond 14.15 uur verwacht aan de jachthaven. Nadien trekt hij met zijn pieten naar het Klooster in de Kerkstraat waar hij de kinderen trakteert op een zak lekkers.

Wie er bij wil zijn, moet wel op voorhand een bonnetje afhalen bij de technische dienst van de gemeente aan de Suikerkaai. Dat kan van maandag 26 tot en met woensdag 28 november tijdens de openingsuren van de technische dienst.