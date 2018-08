Sint-Laurensscholen krijgen directeursduo 28 augustus 2018

De Sint-Laurensscholen starten het nieuwe schooljaar met een directeursduo. Zo krijgt Eric Van Gucht, directeur bij de technische afdeling van de school, er met Gert Naessens een algemeen directeur bij. Gert Naessens was voordien algemeen directeur van Sint-Jozef in Gent, maar gaat nu de uitdaging aan om samen met Eric Van Gucht de dagelijkse leiding van Sint-Laurens op zich te nemen. Samen hopen ze in Zelzate en Wachtebeke te werken aan toekomstgericht onderwijs. "Niet enkel de onderwijsvernieuwingen staan voor de deur, maar in Zelzate ligt er ook een nieuwbouwdossier klaar waar ik graag mijn schouders onder zet. Samen met alle personeelsleden gaan we elke dag werken aan de school van de toekomst", zegt de enthousiaste nieuwe directeur. Komende maandag verwelkomt het nieuwe directeursduo de leerlingen persoonlijk op de rode loper. (KVZ)