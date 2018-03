Sint-Laurens stoomt zich klaar voor Sl on Stage 02 maart 2018

03u00 0

Meer dan 100 leerlingen van Sint-Laurens van het eerste tot en met het zesde jaar ASO, TSO en BSO stomen zich klaar voor 'Sl on Stage'. "Een spektakel met livemuziek, dans en woord", zegt persverantwoordelijke Ruben Beke. "Al onze leerlingen krijgen de kans hun talenten te tonen op een professioneel podium. Dit is een unieke samenwerking tussen leerlingen uit verschillende graden en verschillende richtingen." Zo lokte het spektakel vorig jaar maar liefst 1.400 kijkers. Vandaag en morgen is het thema @the movies. Er zijn nog kaarten. Info via slonstage.weebly.com. (KVZ)