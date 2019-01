Sint-Laurens organiseert geslaagde jobexpo “Tips zijn onbetaalbaar”



Kristof Vereecke

29 januari 2019

17u05 0 Zelzate Vandaag organiseerden de Sint-Laurenscholen uit Wachtebeke en Zelzate een grote jobexpo voor hun leerlingen.

Heel wat grote bedrijven uit de Gentse kanaalzone en het Meetjesland tekenden present. Onder andere Volvo, Arcelor Mittal, Ontex, Lotus Bakeries en de federale politie ontvingen er tientallen studenten. “Op deze manier willen we onze leerlingen een sollicitatietraject aanbieden waarbij ze op een praktische manier begeleid worden naar de arbeidsmarkt”, zegt woordvoerder Ruben Beke. Alle laatstejaars uit het BSO en TSO namen deel. Tim Van Hecke uit het zesde jaar Elektrische Installaties solliciteerde bij onder andere ArcelorMittal, Ontex en Aquafin. “Ik vond het bijzonder leerrijk om te doen. Ik heb voor de eerste keer ook echt een sollicitatiebrief geschreven.” Hij stak ook heel wat op van de gesprekken met de bedrijven. Vooral het gesprek met de dienst HR van ArcelorMittal blijft bij. “Vooral het feit dat je heel wat tips van zo’n groot bedrijf meekrijgt is onbetaalbaar”. Annaïs De Winter van de dienst HR van Arcelor Mittal vond dat de studenten heel goed voorbereid waren. “Het is de eerste school waarbij alle leerlingen hun cv en motivatiebrief tijdig doorstuurden”, besluit ze.