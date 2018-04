Sint-Laurens brouwt eigen bier voor open deur 18 april 2018

De leerlingen van het zesde ASO en Chemie van Sint-Laurens zijn volop bezig met het brouwen van een eigen bier. Bedoeling is om het brouwsel op vrijdag 20 april aan te bieden tijdens de open dag. Het chemielokaal in de Patronagestraat doet dienst als brouwerij. Er staat een gistingsvat, waterslot, aftapkraan en een roerspaan. Ze hebben er een kroonkurkapparaat en een flessenborstel om het bier snel te kunnen bottelen. "Zover is het nog niet", zegt Sarah Van De Velde uit het zesde Chemie. "Momenteel is het bier aan het rijpen." De leerlingen zijn superenthousiast. "Het was een bijzonder leerrijke ervaring om op een ambachtelijke manier bier te brouwen. Brouwen is niet zo moeilijk met het juiste materiaal, maar je moet er je hoofd bij houden." De naam van het bier en het etiket, dat de leerlingen ontwierpen, wordt op de open dag bekend gemaakt. Wie wil proeven, is op vrijdag 20 april van 18 tot 22 uur welkom. De school stelt zijn deuren open voor alle leerlingen van 12 tot 19 jaar en hun ouders. Op de campus in Wachtebeke kan je op donderdagavond 19 april van 18 tot 21 uur terecht. (KVZ)