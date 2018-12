Sint-Jan Baptist gaat ook seksueel delinquenten behandelen “Niemand hoeft zich zorgen te maken” Kristof Vereecke

27 december 2018

08u18 0 Zelzate Vanaf mei gaat psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist seksueel delinquenten behandelen die door de rechtbank geïnterneerd werden omdat ze een verstandelijke handicap hebben. Het gaat om een goed beveiligde afdeling. Volgens Sint-Jan Baptist moeten de Zelzatenaren zich dan ook geen zorgen maken. Momenteel worden plannen ontwikkeld om vlak bij het psychiatrisch centrum een nieuwe sportsite te realiseren.

“De plannen zijn niet nieuw”, verduidelijkt directeur Eddy Impens. “We zijn al meer dan een half jaar bezig met de opleiding van ons personeel en de extra beveiliging van de afdeling. Het moeilijkste is om voldoende geschikte verpleegkundigen te vinden. Niet iedereen kan en wil het engagement opnemen om zulke mensen te begeleiden. Het begrip ‘seksueel delinquent’ heeft voor velen een zeer grote gevoelslading.”

Ongerustheid

Net om die reden wordt niet overal in Zelzate even enthousiast gereageerd. Wie seksueel delinquent zegt, zegt ook pedofielen. “Is dat wel een goed idee vlakbij een sportcomplex waar straks ook meer dan 350 jeugdvoetballertjes van KVV Zelzate hun trainingen en wedstrijden afwerken?”, vragen sommigen zich luidop af. “We begrijpen de ongerustheid”, zegt Eddy Impens. “Daarom willen we de mensen goed informeren. We hebben heel veel ervaring en verzekeren dat alles veilig zal verlopen.” Ook bij voetbalclub KVV maken ze zich voorlopig geen zorgen. “We gaan ervan uit dat het psychiatrisch centrum voldoende ervaring heeft en dat ze weten waar ze mee bezig zijn”, klinkt het in een eerste reactie. “Bovendien voorzien we zelf voldoende begeleiding zodat onze spelertjes ten allen tijde in een veilige omgeving kunnen sporten.”

200 patiënten

Sint-Jan-Baptist vangt momenteel zo’n tweehonderd patiënten op. Daaronder ook een zwaar beveiligde afdeling met de twintig gevaarlijkste vrouwen van het land. Bedoeling is dat de bestaande afdeling Verspera, die nu vooral demente bejaarden behandelt, vanaf mei geleidelijk aan wordt vrijgemaakt voor de 25 seksueel delinquenten. Het gaat om mensen die strafbare feiten hebben gepleegd, maar die door een psychische aandoening door de rechtbank ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard en dus niet in een normale gevangenis terecht kunnen.