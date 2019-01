Sigrid wil jongeren (opnieuw) warm maken voor zondagsmis “Ideaal rustmoment in ons jachtig bestaan” Kristof Vereecke

29 januari 2019

12u17 0 Zelzate Daar waar heel wat kerken leeglopen, organiseert Sigrid De Ridder op zondag (opnieuw) kindervieringen tijdens de wekelijkse zondagsmis. Op die manier hoopt ze kinderen een rustmoment te gunnen in onze jachtige maatschappij.

Nu ze een politieke pauze inlast, heeft Sigrid De Ridder opnieuw tijd voor andere dingen. Dus knoopt het ex-gemeente- en OCMW-raadslid na een korte time-out opnieuw aan met het organiseren van kindervieringen tijdens de wekelijkse zondagsmis. “Ik was voordien al enkele jaren actief als lector tijdens de zondagmis. Op die manier kwam ik de eerste keer in aanraking met een kindernevendienst”, vertelt Sigrid. “Omdat ik zelf kinderen heb en nog als kleuterjuf gewerkt heb, leek het me wel iets om zoiets ook in mijn eigen gemeente te doen. Ik ben zelf heel erg gelovig en probeer die waarden ook door te geven aan mijn kinderen. Alleen zitten mijn kinderen er tijdens de zondagsmis vaak voor spek en bonen bij. Kinderen hebben een aangepaste dienst nodig. Toen ik in 2015 een eerste keer zo’n kindermis gaf, was ik verrast van de interesse. Tijdens de kindernevendiensten probeer ik de zondagsmis van de pastoor te vertalen op kindermaat. Een niet te onderschatten taak. Nu ik een politieke pauze inlas, heb ik gelukkig opnieuw wat meer tijd om met volledig met de kindernevendiensten bezig te houden.”

Jachtig bestaan

De eerste sessies zijn alvast heel erg beloftevol. Heel wat kinderen tekenen elke zondag present. “Ik heb het gevoel dat die kindernevendiensten echt heel erg waardevol zijn. Het is echt een moment van tot rust komen in onze jachtige maatschappij. Hopelijk zijn de kinderen zo enthousiast dat ze hun ouders warm maken op zondag om 9 uur naar de zondagmis te komen. Want ook heel wat mensen kunnen de rust van een zondagsmis goed gebruiken in hun leven. Met een beetje reflectie en bezinning is niks verkeerd. Daarvoor hoef je zelfs niet gelovig te zijn.” Haar eigen kinderen hoef je alvast niet meer te overtuigen. “Mijn zoon Rune is ondertussen misdienaar. Je weet wat ze zeggen: jong geleerd is….”

De kindernevendiensten starten elke zondagochtend om 9 uur in de Sint-Laurentiuskerk aan de Grote Markt in Zelzate. Kinderen tot het vijfde leerjaar kunnen gewoon aansluiten.