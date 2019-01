Sigrid De Ridder verlaat VLD-SD uit onvrede met ‘autoritair leiderschap’ binnen partij “Nieuw verhaal schrijven” Kristof Vereecke

09 januari 2019

20u38 0 Zelzate Gemeente- en OCMW-raadslid Sigrid De Ridder (39) breekt met het VLD-SD van burgemeester Frank Bruggeman. Ze doet dat naar eigen zeggen omdat ze zich steeds moeilijker kan vereenzelvigen met het autoritaire leiderschap en sommige standpunten van de partij. Opvallend: De Ridder stond in 2009 mee aan de wieg van de jongerenwerking van Open Vld in de kanaalgemeente.

“Ik stop niet met politiek”, verduidelijkt De Ridder. “Vandaag begint voor mij de eerste bladzijde van een nieuw verhaal. Maar dat zal niet langer binnen VLD-SD zijn. Ik kan me niet langer vereenzelvigen met de werking binnen het partijbestuur. Ik heb in het verleden vaak ethische bezwaren gehad tegen sommige standpunten van mijn partij. Zo kreeg ik in 2013 het imago van vrijbuiter toen ik de plannen rond een sterke afslanking in het OCMW wou tegenhouden. Ik kan ook steeds moeilijker om met het autoritaire leiderschap binnen de partij en met het gebrek aan ethische waarden bij sommige standpunten of voorstellen van VLD-SD”, klinkt het hard in een persbericht.

Eer en geweten

Opvallend De Ridder trok in oktober nog naar de verkiezing met de slogan ‘Wij doen verder met Frank’. “Dat weet ik. Misschien had ik me vroeger moeten laten horen, maar ik ben de partij altijd trouw proberen blijven. Ook in moeilijke tijden. Ik heb me tien jaar lang keihard ingezet voor VLD-SD. Bovendien heb ik mee Jong VLD helpen oprichten en was ik zelfs ondervoorzitter van de partij. Ik heb deze beslissing in eer en geweten genomen.”

Geen politiek mandaat

Maar hoe moet het nu verder? Zo heeft Sigrid De Ridder de komende zes jaar geen enkel mandaat om op terug te vallen. “Er was mij een postje in het bijzonder comité voor de sociale dienst beloofd, maar voor postjes heb ik het nooit gedaan. Ik zal mij blijven engageren voor een beter Zelzate, maar niet langer binnen de structuur van VLD-SD.”

Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) nam woensdagavond akte van de harde woorden en het ontslag van de trouwe partijsoldaat die Sigrid De Ridder jaren was.