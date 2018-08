Scouts pakt uit met waterbad op zwoele Katse Feesten 02 augustus 2018

Met zomerse temperaturen rond de 30 graden belooft het een zwoele editie van de Katse Feesten te worden.





"Het wordt zweten op ons festivalterrein langs de Assenedesteenweg", zegt organisator Tom Van Acker van de Katse scouts. "Maar we zijn voorbereid. Er zal voldoende verkoeling zijn en voor onze succesvolle kindernamiddag op zaterdag laten we zelfs de waterbar van De Watergroep aanrukken." Het programma belooft nog meer zwoelheid. "Met Het Zesde Metaal hebben we op dinsdag een onvervalste Rock Werchter-naam te pakken. Maar ook onze twee fuiven en de optredens van The Revelaires en Merdan Taplak op zondag beloven heet te worden. Om maar te zwijgen van onze Comme chez Chat-fuif op vrijdag en de gratis Strafste Nacht op zaterdag. We zijn klaar om er een topeditie van te maken." Info: www.katsefeesten.be (KVZ)