Schutterstoren is er opnieuw slecht aan toe 06 september 2018

Zelzate De bekende schutterstoren op de Grote Markt is er opnieuw slecht aan toe. De toren werd voorlopig hersteld na zware stormschade in januari, maar die herstelling blijkt nu onvoldoende.

De schutterstoren maakt deel uit van 'Herberg Gaumont'. Tijdens de bijzonder zware storm van 17 januari blies een zware windstoot letterlijk een stuk houten buitenbekleding uit de toren. Een pijnlijke zaak, want de toren staat al jaren op de lijst bouwkundig erfgoed. De eigenaar nam zijn verantwoordelijkheid en de toren werd tijdelijk hersteld, maar die herstelling blijkt nu onvoldoende. Zo is de houtenbekleding er opnieuw slecht aan toe. Een definitieve en grondige herstelling lijkt er volgens het gemeentebestuur ook niet meteen in te zitten. "Een grondige herstelling van de toren is gezien de ligging te midden de appartementsgebouwen niet zo evident", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Marleen Maenhout (VLD-SD). "We hebben wel al eens samengezeten met de eigenaars om de mogelijkheden te onderzoeken. Afbraak zou daar één van kunnen zijn, maar is momenteel zeker niet aan de orde. Het college heeft hier zeker ook nog geen standpunt ingenomen. We wachten op een voorstel van de eigenaars. Die gingen eerst advies inwinnen bij hun architect. Daarna zien we verder." Maenhout maakt zich wel zorgen over de nakende winter. "Gezien de toren er nu al slecht aan toe is, zou een nieuwe storm als die van 17 januari geen goede zaak zijn. We hopen dat de eigenaar zich daar ook voldoende van bewust is."





(KVZ)