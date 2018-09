Schutter heeft het op katten gemunt 01 september 2018

02u30 0 Zelzate De dierenkliniek in het Nederlandse Sas van Gent waarschuwt dat in Zelzate een dierenbeul een kat heeft beschoten. Een jonge kater die bij hen werd binnengebracht, overleefde het niet.

Toen de kater woensdag binnengebracht werd bij de dierenkliniek, was hij zwaargewond. "Hij was vermoedelijk de dag voordien beschoten en te zien aan de letsels lijkt het erop dat hij ook nog een schop heeft gekregen", schrijft de dierenkliniek op Facebook. "Helaas heeft hij het ondanks een spoedoperatie niet gered. We willen graag iedereen uit Zelzate waarschuwen. Iemand in de omgeving van de Tunnellaan schiet op katten. Doe zeker aangifte bij de politie als u iets ziet of hoort."





De kat werd binnengebracht door bewoners van de Tunnellaan, waar het dier regelmatig vertoefde. "Hier had hij een tweede thuis gevonden", zeggen ze. "Onze kleinkinderen noemden hem Stouterik. Gelukkig hebben we samen met het baasje nog afscheid kunnen nemen. We gaan Stouterik missen."





De politie heeft nog geen melding gekregen van een schutter die katten viseert. (WSG)