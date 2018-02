Schoolpop 'Lilly' biedt luisterend oor tegen pesten 07 februari 2018

02u40 0 Zelzate Bij de Sint-Laurensscholen hebben ze er sinds gisteren een wapen bij in de strijd tegen pesten. Leerkracht plastische opvoeding Marleen D'Hondt schiep de antipestpop Lilly.

Leerlingen kunnen via haar handtas anonieme boodschappen achterlaten als ze problemen hebben.





Nog tot eind deze week vindt de Vlaamse Week tegen Pesten plaats. Ook bij de Sint-Laurensscholen in Zelzate en Wachtebeke geven ze deze week een krachtig signaal om pesten de wereld uit te helpen. De pop werd gisteren alvast heel erg goed onthaald. "We zijn blij dat ze er is", zegt Lisa Verpoot uit klas 1B1 . "Zo kan je altijd bij haar terecht en bovendien weet je dat je verhaal ook bij de juiste personen terechtkomt." (KVZ)