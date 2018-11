Scholieren planten vredesboom Op het pleintje tussen de Oude Westragel en de Suikerkaai staat voortaan een fiere zomereik Redactie

09 november 2018

11u57 0 Zelzate Op het pleintje tussen de Oude Westragel en de Suikerkaai staat voortaan een fiere vredesboom. De zomereik werd gisteren aangeplant door een vertegenwoordiging van scholieren van alle Zelzaatse scholen.

“Met het planten van deze boom herdenken we het einde van de Groote Oorlog. Tegelijkertijd brengt de boom ook een boodschap: Laten we vandaag en morgen meer dan ooit samenwerken voor de vrede, de vrijheid en de mensenrechten”, zegt schepen van Milieu Marleen Maenhout (VLD-SD). “Daarom is het ook zo belangrijk dat alle Zelzaatse scholen hier zijn. Een toekomst van vrede begint bij ieder van hen.” Na het planten van de boom gaven de ruim 150 aanwezigen elkaar spontaan de hand en zongen ze ‘You’ll never walk alone’.

Herdenkingsweekend

Komend weekend organiseren ze in Zelzate een groot herdenkingsweekend ter ere van het einde van de Groote Oorlog. Zaterdagmiddag wordt het volledige park dankzij alle jeugdbewegingen omgetoverd tot één groot belevingseiland voor de jeugd. Er is een 15 meter hoge klimmuur, het leger bouwt er een 75 meter lange deathride, er zijn militaire oldtimers, belevingsspelen,…. ’s Avonds organiseren ze in COC De Brug een uniek herdenkingsconcert met The Mellvids Big Band. Op zondag zijn er de traditionele 11 novemberherdenkingen.