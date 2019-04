Scholieren KVV zijn kampioen Coach Ian De Maesschalck haalt tweede opvolgende titel Kristof Vereecke

08 april 2019

14u48 0 Zelzate De provinciale scholieren van voetbalclub KVV Zelzate zijn kampioen. De groen-witten wonnen afgelopen weekend met 1-2 op het veld van rechtstreekse concurrenten Waasland-Beveren en kunnen niet meer ingehaald worden door hun naaste concurrenten.

Voor coach Ian De Maesschalck (25) was het zijn tweede titel op rij. “Dit is een sterke lichting om in de gaten te houden. Het is een hechte ploeg met enkele individuele talenten die altijd en overal het verschil kunnen maken”, reageerde hij vlak na de titel.

Eerste elftal

Het bewijs daarvan is dat doelman Arne Peirsman (16) volgend jaar opgenomen wordt in de kern van het eerste elftal. Wie weet volgen er nog talenten. Komende zaterdag spelen de beloften om 16 uur hun laatste thuiswedstrijd tegen Vrasene. Afspraak op het B-complex van KVV in de Verbroederingslaan. Op de laatste speeldag van de competitie trekken ze naar Melsele.