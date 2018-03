Scholieren Atheneum helpen bib pimpen RENOVATIE KLAAR TEGEN 20STE VERJAARDAG OP 27 JUNI KRISTOF VEREECKE

30 maart 2018

02u52 0 Zelzate Voor het 20-jarig bestaan van de bibliotheek begint binnenkort een renovatie. Opvallend: de aannemer krijgt de hulp van leerlingen houtatelier van het Koninklijk Atheneum. Zij bouwen er onder andere een leeshuis. Op 27 juni heropent de bib.

"Die dag viert de bibliotheek zijn 20ste verjaardag in de Chalmetlaan", verduidelijkt schepen van Cultuur Kristof Stevelinck (VLD-SD). Hoewel het er nu al gezellig is, was het gebouw toch dringend aan renovatie toe. Vandaar dat we met het personeel rond de tafel gaan zitten zijn om te kijken wat we precies willen veranderen. Uiteindelijk wordt het een combinatie van renovatiewerken en een aantal ingrepen die de bib aantrekkelijker moeten maken voor de gebruikers." Voor de renovatiewerken - vloer-, pleister- en schilderwerken - trekt de gemeente Zelzate 60.000 euro uit. Voor het aantrekkelijker maken van de bib werkt de gemeente samen met het Koninklijk Atheneum. "Het komt erop neer dat de leerlingen van het houtatelier de bib volledig zullen pimpen. Zo gaan ze een nieuwe eigentijdse balie bouwen, de radiatoren inpakken, de kleuterhoek ombouwen en een houten leeshuis in onze bibliotheek bouwen waar kinderen zich zullen kunnen terugtrekken in echte fantasiewereld."





Behalve de samenwerking met het Koninklijk Atheneum doet de bib ook een beroep op de plaatselijke Kringwinkel. "De bib wordt een soort van levende etalage voor de Kringwinkel. Al het meubilair zal te koop zijn", zegt bibliothecaris Steven Tanghe, die van de bib meer wil maken dan enkel een plek voor boeken en multimedia. "De bib is al langer veel meer dan een uitleenpost. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar plaats is voor een optreden, voor kunst. Zo zullen we het polyvalent zaaltje ook inrichten als tijdelijke tentoonstellingsruimte. Iedereen moet zich hier thuis voelen. De bib moet de huiskamer van iedereen worden."





Er wordt ook werk gemaakt van de omgeving van de bib.





Leestuin

Zo wordt er tegen 27 juni ook een leestuin aangelegd en gaan ze er het bekende beeld van kunstenaar Frans Wuytack verhuizen naar de straatkant van de bib. "Nu staat het wat weggestoken. Aan de voorzijde van de bib krijgt het eindelijk de plek in het straatbeeld die het verdient", besluit schepen Stevelinck. Bedoeling is om de bibliotheek na de renovatie te openen met een groot bibliotheekfeest. "Precies zoals twintig jaar geleden", besluit Vivien De Baets van de beheerraad.