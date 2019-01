Schepen van Feestelijkheden zoekt leden voor nieuwe feestcommissie Iedereen kan zich kandidaat stellen. Kristof Vereecke

30 januari 2019

17u17 0 Zelzate Woensdag 20 februari organiseert kersvers schepen van Feestelijkheden Steven De Vuyst (PVDA) een eerste algemene vergadering van de gemeentelijke feestcommissie in de raadzaal van het gemeentehuis.

De Vuyst is dringend op zoek naar nieuwe leden nadat de vorige feestcommissie eind vorig jaar collectief zijn ontslag indiende. Geïnteresseerden die lid willen uitmaken van de nieuwe feestcommissie kunnen zich kandidaat stellen per brief, ter attentie van ‘Gemeentelijk Feestcomité’, Grote Markt 1, 9060 Zelzate of via mail naar kelly.schenkels@zelzate.be. Kandidaten dienen minstens 18-jaar oud te zijn. Voor de rest zijn er geen beperkingen. De vergadering start om 20 uur.